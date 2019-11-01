В Гидрометцентре пообещали россиянам «розовую» зиму

Жителей России ждет «розовая» зима. Такое заключение сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

Вильфанд отметил, что зимние месяцы будут не слишком холодными, а температура будет держаться около или выше нормы. «Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — сказал он.

Синоптик отметил, что с опаской использует этот неформальный термин. Вильфанд заметил, что иногда метеорологи пытаются подыграть журналистам яркими выражениями. Но сам он не является сторонником подобного общения, которое, по его мнению, должно происходить на профессиональном языке.

По осадкам зима тоже ожидается в пределах нормы. Исключением могут стать Таймыр и территория Западной Сибири: там, по предварительным данным, снега будет много. А вот на юге европейской части страны ожидается дефицит осадков.