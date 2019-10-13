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В Гидрометцентре объявили о начале предзимья

В Москве с 14 октября начнется понижение температуры, что свидетельствует о начале метеорологического сезона «предзимье». Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, к четвергу, 17 октября, температура воздуха составит 6-8 градусов, а ночью — около 2 градусов. «Осень закончилась», — уточнил он. Вильфанд отметил, что во вторник, 15 октября, дневная температура должна составить от 11 до 13 градусов, а в среду, 16 октября, — от 9 до 14 градусов. Он добавил, что предзимье начнется с середины октября и продлится до середины декабря.

Ранее Вильфанд сообщал, что в России была зафиксирована погодная аномалия — в большинстве регионов температура воздуха превышала климатическую норму. Так, в Омске была установлена рекордная температура для 10 октября, ее значение было выше 21 градуса. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, начало октября на юге Западной Сибири и Восточной Сибири также было выше климатической нормы на 4–6 градусов.

Теги: Гидрометцентр, зима, погода
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