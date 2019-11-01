В Гидрометцентре насчитали шесть времен года

В Гидрометцентре насчитали шесть времен года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики выделяют шесть времен года. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Прогнозисты выделяют шесть времен года, в том числе предзимье. Предзимье — это период между осенью и зимой», — сказал он.

По его словам, этот период длится до 15–20 декабря. Вильфанд отметил, что только после него наступает климатическая зима. Синоптики также выделяют предлетье, которое длится с середины марта до середины мая.

Вильфанд добавил, что в текущем году минусовые температуры установятся в конце ноября.