В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России

Температура воздуха в большинстве регионов России сейчас превышает климатическую норму на 4-6 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

Синоптик назвал это «удивительной аномалией». Так, по его словам, в Омске была установлена рекордная температура для 10 октября, ее значение было выше 21 градуса. Он отметил, что такая высокая температура продержится 5-6 дней. Вильфанд объяснил, что теплая погода связана с множеством факторов, которые привели теплые воздушные массы с юга.

В Москве и Московской области объявили желтый уровень опасности из-за дождя и ветра. Такой уровень характеризует погоду как «потенциально опасную». Предупреждение в связи с обильными дождями будет действовать до 21:00 12 октября. При этом, порывы ветра могут достигать от 13 до 18 м/с. В Москве и области период предупреждения о сильном ветре начнет действовать с 11:00 12 октября и продлится до 23:00 13 октября.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла. Он уточнил, что в субботу, 12 октября, в столице почти весь день будет идти дождь с порывами ветра 7-12 м/с, а температура воздуха не поднимется выше 10-11 градусов. В воскресенье, по его словам, возможен небольшой и кратковременный дождь, а температура составит 10-12 градусов.