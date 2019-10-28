Синоптики предупредили москвичей о «холодном дыхании Арктики»

На этой неделе погода в Москве резко изменится, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура еще вчера в Москве была на 10 градусов выше нормы, двузначная аномалия. И уже начинаются резкие изменения погоды. Мы начали ощущать холодное дыхание Арктики», — сказал он. По словам Вильфанда, сегодня температура будет понижаться и будет в диапазоне от плюс 4 до плюс 9 градусов.

Завтра, 29 октября, ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом. По словам синоптика, это будет самый дождливый день недели.

«Послезавтра давление начинает расти, и уже и ночные, и дневные температуры будут в диапазоне от минус 1 до плюс 1 градуса, никакого солнечного хода», — отметил он. Вильфанд добавил, что также ожидается ветер с порывами до 15–20 м/с, «будет ощущение, что температура гораздо ниже».

С 31 октября ночные температуры могут опускаться до минус 8 градусов по области, днем — от минус 2 до плюс 3 градусов. По словам Вильфанда, такая погода «больше соответствует середине ноября».