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Операция Турции в Сирии ,  
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Минобороны заявило о выполнении Россией соглашения с Турцией по Сирии

Россия «в полном объеме» выполнила условия российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, который подписали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, тезисы его выступления поступили в РБК.

По его словам, к 18:00 мск 29 октября на 30 км от линии соприкосновения с вооруженными силами Турции отошли 68 курдских «Отрядов народной самообороны» общей численностью 34 тыс. человек и более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники.

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Кроме того, по данным Минобороны, на сирийско-турецкой границе правительственными силами Сирийской Арабской Республики выставлены 84 пограничные заставы, из них 60 застав в районе Камишлия и 24 заставы —
в районе Кобани. Боренков также добавил, что с 23 октября российская военная полиция патрулирует территории в 10-километровой зоне безопасности на границе Сирии и Турции.

Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил о досрочном отводе курдских отрядов из зоны безопасности на границе Сирии и Турции.

Военную операцию «Источник мира» Турция начала на северо-востоке Сирии против «террористических» группировок курдов 9 октября. Анкара согласилась завершить ее после отхода курдов из зоны конфликта.

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Путин и Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании 22 октября в Сочи. Документ содержит десять пунктов.

Согласно меморандуму, 23 октября российская военная полиция прибыла в Сирию к сирийско-турецкой границе для контроля вывода курдских отрядов на 30 км от нее. Сам процесс отвода должен был завершиться за 150 часов. После этого российские и турецкие военные должны приступить к совместному патрулированию границы к западу и востоку от района операции «Источник мира».

Теги: Россия, Турция, Сирия, патрулирование
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