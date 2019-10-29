Минобороны заявило о выполнении Россией соглашения с Турцией по Сирии

Россия «в полном объеме» выполнила условия российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, который подписали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, тезисы его выступления поступили в РБК.

По его словам, к 18:00 мск 29 октября на 30 км от линии соприкосновения с вооруженными силами Турции отошли 68 курдских «Отрядов народной самообороны» общей численностью 34 тыс. человек и более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Кроме того, по данным Минобороны, на сирийско-турецкой границе правительственными силами Сирийской Арабской Республики выставлены 84 пограничные заставы, из них 60 застав в районе Камишлия и 24 заставы —

в районе Кобани. Боренков также добавил, что с 23 октября российская военная полиция патрулирует территории в 10-километровой зоне безопасности на границе Сирии и Турции.

Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил о досрочном отводе курдских отрядов из зоны безопасности на границе Сирии и Турции.