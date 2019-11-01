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Политика ,  
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Трамп собрался зачитать стенограмму разговора с Зеленским в телеэфире

Президент США Дональд Трамп намерен зачитать стенограмму своей телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в прямом эфире. Об этом он сообщил в интервью газете Washington Examiner.

«Я собираюсь сесть, возможно, в виде «беседы у камина», и зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму разговора», — заявил Трамп. Он добавил, что беседа с Зеленским была «хорошим разговором», и «люди должны его услышать».

В конце сентября Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора с украинским лидером. Согласно документу, Трамп в разговоре с Зеленским заявил, что было бы «прекрасно», если бы тот помог в расследовании в отношении деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Байден-старший может стать соперником Трампа на выборах 2020 года.

Политика
Телефонный разговор с Зеленским запустил процедуру импичмента Трампа

Телефонная беседа стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Ее инициировала спикер палаты представителей конгресса и один из лидеров американских демократов Нэнси Пелоси.

31 октября палата представителей конгресса США одобрила процедуру импичмента. Расследование поручили комитету палаты по разведке. Сам Трамп назвал это решение «крупнейшей охотой на ведьм в американской истории».

Теги: Дональд Трамп, США, импичмент, Владимир Зеленский
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