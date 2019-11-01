Трамп собрался зачитать стенограмму разговора с Зеленским в телеэфире

Президент США Дональд Трамп намерен зачитать стенограмму своей телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в прямом эфире. Об этом он сообщил в интервью газете Washington Examiner.

«Я собираюсь сесть, возможно, в виде «беседы у камина», и зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму разговора», — заявил Трамп. Он добавил, что беседа с Зеленским была «хорошим разговором», и «люди должны его услышать».

В конце сентября Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора с украинским лидером. Согласно документу, Трамп в разговоре с Зеленским заявил, что было бы «прекрасно», если бы тот помог в расследовании в отношении деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Байден-старший может стать соперником Трампа на выборах 2020 года.

Телефонная беседа стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Ее инициировала спикер палаты представителей конгресса и один из лидеров американских демократов Нэнси Пелоси.