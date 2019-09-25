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Трамп пожаловался на «худшее отношение к президенту» в истории США

Президент США Дональд Трамп считает, что никогда в США еще так плохо не относились к президенту, как сейчас относятся к нему. Об этом президент написал на своей странице в Twitter.

«В истории нашей страны не было ни одного президента, с которым бы так плохо обращались, как со мной», — написал он, добавив, что Демократическая партия США «парализована ненавистью и страхом».

Кроме того, президент охарактеризовал ситуацию как охоту на ведьм и выразил надежду, что такое не случится со следующим президентом.

24 сентября председатель палаты представителей, член Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.

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«Провокации Трампа делаются намеренно»: СМИ — об импичменте Трампа

Поводом для начала процесса стала публикация газеты The Washington Post о разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно данным издания, президент США дал обещание возобновить военную помощь Украине в размере $250 млн, если Зеленский поможет ему достать компромат на потенциального соперника Трампа на выборах-2020 Джозефа Байдена.

Теги: Дональд Трамп, импичмент
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