Вележева не станет подавать в суд после инцидента в самолете

Вележева не станет подавать в суд после инцидента в самолете

Актриса Лидия Вележева не собирается подавать в суд на авиакомпанию «Аэрофлот» и полицию после инцидента на борту рейса Москва — Тель-Авив. Об этом она рассказала РБК.

«Не знаю, чем я огорчила или расстроила бортпроводников или командира», — пожаловалась Вележева. Она отметила, что достаточно много летает «Аэрофлотом» и подобного никогда не было. Актриса рассказала, что была недовольна задержкой первого борта в Израиль на четыре часа и второго на полтора часа.

По словам собеседницы РБК, в инциденте она винит только себя. В самолете произошел конфликт между мужчиной и его женой с ребенком. Женщина пересела от супруга к Вележевой, а тот начал хамить актрисе.

Она сообщила, что не собирается подавать в суд на полицейских, которые выводили ее из самолета: «Они грубо со мной обращались, но бог им судья».