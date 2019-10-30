«Аэрофлот» раскрыл детали задержания актрисы перед вылетом в Тель-Авив

Самолет, направляющийся из Москвы в Тель-Авив, не смог вылететь из-за «деструктивного поведения» пассажирки, которая отказывалась пристегиваться, нецензурно выражалась и оскорбляла членов экипажа и пассажиров, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».

«Во время руления самолета на взлет пассажирка с внешними признаками алкогольного опьянения стала нарушать правила поведения на борту и общественный порядок», — сообщили в пресс-службе. В компании уточнили, что пассажирка отказывалась подчиняться требованиям бортпроводников и не реагировала на устные и письменные предупреждения экипажа и командира воздушного судна.

После этого командир самолета принял решение об отказе ей в перевозке и вернул судно к месту стоянки для передачи женщины полиции. При задержании она оказала сопротивление. После этого самолет вылетел в пункт назначения.

В «Аэрофлоте» сообщили, что намерены добиваться максимально жесткого наказания с взысканием причиненного авиакомпании вреда. Кроме того, дебоширку включат в черный список, если после этого инцидента ее привлекут к административной ответственности по соответствующей статье УК РФ, отметили в компании. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в среду источники «РИА Новости» и ТАСС сообщили о том, что актрису театра и кино Лидию Вележеву сняли с рейса в Тель-Авив. По данным агентств, во время подготовки ко взлету Вележева отказалась поднять столик и привести спинку кресла в вертикальное положение и вступила в спор с бортпроводниками. После этого ее сняли с рейса.