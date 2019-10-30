Муж Вележевой объяснил ее «дебош» в самолете действием снотворного

Муж актрисы театра и кино Лидии Вележевой актер Алексей Гуськов опроверг информацию о ее нетрезвом состоянии, передает «МК». Ранее женщину сняли с рейса из-за устроенного дебоша.

По его словам, его супруга «точно не выпивала, а приняла снотворное, чтобы уснуть». Однако, «экипаж решил, что она пьяная, и ее и стали снимать с рейса».

Гуськов отметил, что посадка на самолет, который должен был вылететь в Тель-Авив утром 30 октября, несколько раз отменялась. Сама Вележева должна была сыграть в тот день в спектакле «Территория страсти» в городе Нетания в Тель-Авиве.

Как сообщила Вележева, она не пьет алкоголь и впервые попала в подобную ситуацию, передает «Комсомольская правда». По ее словам, на борту специально «ловят актеров, известных артистов», чтобы оправдать задержку вылета. «Я просто задала вопрос: почему мы опаздываем в Израиль?», — сказала актриса.