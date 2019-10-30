Актрису Лидию Вележеву сняли с рейса в Израиль из-за дебоша

Актриса театра и кино Лидия Вележева устроила дебош в самолете — ее сняли с рейса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информацию подтвердил источник «РИА Новости». По его данным, во время подготовки к взлету Вележева отказалась поднять столик и привести спинку кресла в вертикальное положения, после чего произошел конфликт.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО, инцидент произошел в московском аэропорту Шереметьево на борту лайнера, готовившегося к вылету в Тель-Авив. Самолет не смог вылететь из-за того, что одна из пассажирок устроила дебош, сказали в управлении.

По информации РЕН ТВ, вылет самолета перед инцидентом с Вележевой был на некоторое время задержан.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». В пресс-службе аэропорта Шереметьево РБК посоветовали обратиться за комментарием в полицию.