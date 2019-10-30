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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

На записи видно, как Вележева спорит с сотрудниками полиции, которые пытаются вывести ее из самолета.

Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источников сообщили, что Вележеву сняли с рейса в Тель-Авив. По данным «РИА Новости», конфликт произошел из-за того, что актриса во время подготовки самолета ко взлету отказалась поднять столик и привести спинку кресла в вертикальное положение.

Лидия Вележева — заслуженная артистка России. Она снималась в таких сериалах, как «Идиот», «Воровка», в фильме «Любовь-Морковь 2» и других.

Теги: дебош, актриса
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