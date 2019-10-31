Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России о снижении ключевой ставки. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства.

Греф заявил, что последнее снижение базовой ставки произошло 1 октября, сейчас она составляет 9,3%.

«По субсидированным застройщикам — 7,3%, для молодых семей — это 8,8%», — сообщил глава банка. Греф также отметил роль субсидирования ставок государством, напомнив, что средняя ставка для семей с двумя и более детьми составляет всего 5%.

По словам Грефа, в Сбербанке видят хорошие перспективы ипотечного кредитования. Глава банка также высказал мнение, что в связи с падением инфляции в этой сфере отмечается позитивная динамика.