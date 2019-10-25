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Финансы ,  
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Курс рубля показал нейтральную реакцию на снижение ставки ЦБ
Доллар/Рубль USD/RUB ₽63,850 -0,34% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽70,938 -0,26% Купить

Решение совета директоров ЦБ о снижении ключевой ставки сразу на 0,5 п.п. (до 6,5% годовых) не привело к резкому изменению курса рубля, следует из материалов Московской биржи.

К 14:00 мск курс доллара на Московской бирже составлял 63,9488 руб., что на 12,05 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро к этому же моменту составил 71,066 руб, что на 3,6 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В преддверии заседания совета директоров ЦБ аналитики отмечали, что снижение ключевой ставки вряд ли окажет существенное влияние на курс рубля. В частности, экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков отмечал, что справедливый курс доллара составит 64 руб. до конца 2019 года.

Большинство аналитиков прогнозируют ставку на уровне 6,5% на конец года. Рынок ОФЗ также закладывает в цены такой уровень ставки по итогам 2019 года.

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Центробанк впервые с 2017 года опустил ставку сразу на полпункта

Начиная с июня ЦБ несколько заседаний подряд снижал ключевую ставку небольшими шагами по 0,25 п.п., предыдущий раз снижение было в сентябре.

Теги: курсы валют, Центробанк, ключевая ставка
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