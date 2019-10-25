Орешкин прокомментировал снижение ставки ЦБ фразой «осознание реальности»

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал снижение ключевой ставки фразой «осознание реальности». Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

В посте с этой подписью опубликованы прогнозы по инфляции на конец 2019 года в зависимости от действий ЦБ по снижению ставки. В соответствии с ними, предполагаемый уровень инфляции теперь составляет 3,2–3,7%.

25 октября Центробанк впервые с 2017 года понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых. Регулятор принял решение вопреки прогнозам экспертов, большинство из которых не ожидали такого смягчения.

Решение совета директоров Центробанка практически не повлияло на курс рубля. На 14 часов курс доллара на Московской бирже составлял 63,9488 руб. — на 12,05 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торговалось по 71,066 руб. — разница составила 3,6 коп.

На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен пойти на решительное смягчение кредитно-денежной политики. До этого ЦБ с июня снижал ставку лишь на 0,25 п.п.