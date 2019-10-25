Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

По словам министра, ниже уровня 3-процентной базовой ставки лучше не уходить, а доводить ситуацию, когда ставка опускается до нуля, не нужно

Максим Орешкин (Фото: Михаил Гребенщиков)

России при таргете инфляции на уровне 4% ниже уровня 3-процентной базовой ставки лучше не уходить. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, отвечая на вопросы читателей РБК в прямом эфире.

Касательно применения количественных смягчений министр заявил, что они применяются в том случае, когда другие способы со стороны денежно-кредитной политики для стимулирования экономики невозможны. «Доводить ситуацию до того, когда ставка опускается до нуля, ни в одной экономике не нужно», — заявил министр.

«Нужно активнее пользоваться мерами бюджетной политики, когда ставки снижаются до уровня инфляции и чуть ниже инфляции», — добавил Орешкин.

Отвечая на вопрос РБК по поводу критики Банка России за излишне жесткую денежно-кредитную политику, Орешкин рассказал, что на самом деле постоянно ЦБ не критикует.