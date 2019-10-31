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Политика ,  
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NYT сообщила о планах оставить 900 военных США в Сирии после отвода войск

В Сирии после отвода американских войск, который осуществляется по приказу президента США Дональда Трампа, могут остаться около 900 американских военных. Об этом сообщает газета The New York Times.

По подсчетам газеты, из тысячи американских военнослужащих в Сирии останутся 250, которых направят в провинцию Дэйр-эз-Зор, где находятся нефтяные месторождения. К ним через некоторое время присоединятся механизированные части, таким образом численность военных США в провинции увеличится до 500. Если учесть американские войска в зоне Эт-Танф, то всего в Сирии останутся около 900 американцев.

При этом, как отмечает издание, это число может увеличиться в случае усиления позиций «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). «У нас нет иллюзий, что они [боевики] уйдут, потому что мы убили Багдади [лидер террористической организации Абу Бакр аль-Багдади]», — заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет МакКензи.

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The New York Times уточнила, что в оставшиеся американские части войдут военнослужащие Командования специальных операций США, которые, как ожидается, продолжат выполнять контртеррористические миссии самостоятельно и вместе с сирийскими курдами.

Ситуация в Сирии обострилась, после того как Турция 9 октября объявила о начале военной операции «Источник мира» против «террористических» курдских формирований на северо-востоке Сирии. Целью операции было создание буферной зоны для защиты турецкой границы.

Позднее, 17 октября, Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции и выводе курдских формирований из буферной зоны на сирийско-турецкой границе. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил.

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Президент США Дональд Трамп 27 октября сообщил, что американской армии удалось уничтожить лидера террористической организации Абу Бакра аль-Багдади. Он также поблагодарил за помощь в операции Россию, Турцию, Сирию и Ирак.

По словам главы Минобороны США Марка Эспера, когда аль-Багдади был жив, нефтяные месторождения в Дэйр-эз-Зоре использовали для финансирования террористической организации, поэтому американские военные останутся в провинции, чтобы защищать их от боевиков. Трамп также сообщал, что часть американских военных останется в районе нефтяных месторождений на севере Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал защиту нефтяных месторождений от террористов предлогом для Вашингтона оставить свои войска в Сирии.

Теги: США, Сирия, военные, планы, отвод войск
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