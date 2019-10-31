NYT сообщила о планах оставить 900 военных США в Сирии после отвода войск

В Сирии после отвода американских войск, который осуществляется по приказу президента США Дональда Трампа, могут остаться около 900 американских военных. Об этом сообщает газета The New York Times.

По подсчетам газеты, из тысячи американских военнослужащих в Сирии останутся 250, которых направят в провинцию Дэйр-эз-Зор, где находятся нефтяные месторождения. К ним через некоторое время присоединятся механизированные части, таким образом численность военных США в провинции увеличится до 500. Если учесть американские войска в зоне Эт-Танф, то всего в Сирии останутся около 900 американцев.

При этом, как отмечает издание, это число может увеличиться в случае усиления позиций «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). «У нас нет иллюзий, что они [боевики] уйдут, потому что мы убили Багдади [лидер террористической организации Абу Бакр аль-Багдади]», — заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет МакКензи.

The New York Times уточнила, что в оставшиеся американские части войдут военнослужащие Командования специальных операций США, которые, как ожидается, продолжат выполнять контртеррористические миссии самостоятельно и вместе с сирийскими курдами.