Эрдоган заявил о праве Турции возобновить операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если курдские вооруженные группировки снова приблизятся к сирийско-турецкой границе на 30 км. Об этом сообщает Anadolu.

«Мы оставляем за собой право возобновить военную операцию в Сирии, если террористы приблизятся на расстояние в 30 км к границам Турции или продолжат атаки из любого другого района Сирии», — сказал глава Турции.

Кроме того, он заявил, что турецкая армия и отряды протурецкой Сирийской национальной армии решительно ответят на все обстрелы и атаки на территории проведения операции «Источник мира».

Турция начала военную операцию «Источник мира» против вооруженных подразделений курдов 9 октября. 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместный меморандум по урегулированию кризиса на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с 23 октября начали патрулирование на границе Сирии и Турции, а курдские группировки должны покинуть территорию на 30 км от границы за 150 часов, до 29 октября.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о досрочном отводе подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.