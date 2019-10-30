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Лавров назвал предлогом для США решение защищать месторождения в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал предлогом решение США оставить свои войска в Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что заявление США о сохранении войск в Сирии для защиты нефтяных месторождений последовало спустя пару дней после того, как Вашингтон сообщил о выводе всего американского контингента из страны.

«Это, по-моему, предлог, тем более что еще в марте этого года руководство Соединенных Штатов публично заявило, что ИГИЛ побежден, уничтожен до конца», — заявил он.

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Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

Глава Минобороны США Марк Эспер заявлял, что Вашингтон будет защищать нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии, а также применит силу, если кто-либо попытается их захватить. По его словам, когда главарь ИГ Абу Бакра аль-Багдади был жив, то месторождения использовали для финансирования террористической организации.

Президент США Дональд Трамп также сообщал, что часть американских военных останется в районе нефтяных месторождений на севере Сирии. По его словам, впоследствии Вашингтон решит, что делать с этой территорией.

Минобороны России обвиняло США в том, что Вашингтон отслеживает добычу нефти на сирийской территории. Ведомство опубликовало снимки космической разведки. По его данным, они являются доказательством того, что США занимаются контрабандой сырья.

Теги: Сергей Лавров, Сирия, нефтяные месторождения
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