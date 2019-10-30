Лавров назвал предлогом для США решение защищать месторождения в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал предлогом решение США оставить свои войска в Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что заявление США о сохранении войск в Сирии для защиты нефтяных месторождений последовало спустя пару дней после того, как Вашингтон сообщил о выводе всего американского контингента из страны.

«Это, по-моему, предлог, тем более что еще в марте этого года руководство Соединенных Штатов публично заявило, что ИГИЛ побежден, уничтожен до конца», — заявил он.

Глава Минобороны США Марк Эспер заявлял, что Вашингтон будет защищать нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии, а также применит силу, если кто-либо попытается их захватить. По его словам, когда главарь ИГ Абу Бакра аль-Багдади был жив, то месторождения использовали для финансирования террористической организации.