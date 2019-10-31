Столтенберг отказался учитывать мнение России о вступлении Украины в НАТО

У России «нет права голоса» и каких-либо законных оснований для влияния на возможное вступление Украины в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Это решение, которое должны принять Украина и 29 действующих членов альянса. Никто другой не имеет права вмешиваться в него», — заявил он. «Иногда у нас складывается впечатление, что России решать, должна ли Украина быть членом НАТО или нет», — отметил Столтенберг. По его словам, Москва не имеет «юридических или реальных» оснований, чтобы влиять на подобное решение — это закреплено в таких документах, как, например, Хельскинские соглашения. «Каждая нация имеет право решать, в каких механизмах безопасности она хотела бы участвовать, а в каких нет», — заявил он.

В конце сентября Столтенбег сообщил о разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским о вступлении Украины в альянс. Как ранее указал последний, страна станет членом объединения только после проведения референдума.

В начале октября Госдеп США одобрил продажу Украине 150 противотанковых ракет и двух установок Javelin. Позднее канадский сенатор Джейн Корди на осенней сессии НАТО сообщила, что Украина к концу 2020 года, вероятнее всего, не сможет соответствовать стандартам, необходимым для вступления в альянс. При этом она отметила, что Европа должна материально поддержать страну для защиты ее границ.