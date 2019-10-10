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Политика ,  
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В НАТО заявили о невозможности Украины достичь стандартов альянса

Украина, скорее всего, не сможет полностью соответствовать стандартам и критериям Североатлантического альянса к концу 2020 года. Об этом говорится в докладе сенатора Джейн Корди (Канада) на осенней сессии ПА НАТО.

По ее словам, 2019-2020 годы будут иметь большое значение для реформы обороны и безопасности Украины. Однако, хотя и с 2014 года был достигнут существенный прогресс, Киев рискует не достичь цели, поставленной в 2016 году.

Согласно докладу, Украине все еще далеко до соответствия критериям членства в НАТО и ЕС, но Киеву необходимо дать четкий сигнал о том, что членство достижимо, после того, как все критерии будут соблюдены.

«Евроатлантическое сообщество должно проявить терпение и гибкость в отношении Украины. Его подход должен быть политическим, а не бюрократическим. Оно должно также оказывать давление на Россию, чтобы прекратить дестабилизацию Украины», — говорится в заявлении.

Кроме того, по данным Корди, Западу необходимо разработать комплекс всех необходимых мер поддержки Украины в масштабах «плана Маршалла», который обеспечил восстановление Европы после Второй мировой войны. «Украина будет и впредь нуждаться в материальной помощи Запада, чтобы иметь возможность защищать свои границы», — добавил она. 

В конце сентября кабмин Украины обозначил цели, выполнение которых может стать фундаментом для получения полноправного членства в ЕС и НАТО. Так, к 2025 году власти Киева хотят повысить экономику на 40%, создать 1 млн новых рабочих мест и привлечь $50 млрд прямых инвестиций.  

Теги: НАТО, Украина
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