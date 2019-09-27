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Политика ,  
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Столтенберг сообщил об обсуждении с Зеленским вступления Украины в НАТО
Зеленский поднял эту тему на встрече в Нью-Йорке, которая состоялась несколько дней назад. Столтенберг заявил о важности для Украины фокусироваться на реформах и борьбе с коррупцией
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг (слева направо) (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с ним в Нью-Йорке поднимал тему вступления Украины в альянс. Об этом генсек сообщил на пресс-конференции в Колумбийском университете, трансляция которой велась на сайте вуза.

«Когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО», — сказал Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос. Говоря о возможных сроках вступления, генсек НАТО отметил, что не ему об этом говорить.

По словам Столтенберга, для Украины и НАТО важно фокусироваться на реформах — как модернизировать и укреплять украинские институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права.

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Зеленский назвал условие присоединения Украины к НАТО

Стремление Украины в НАТО и ЕС было закреплено в Конституции страны в феврале 2019 года. Соответствующий указ подписал экс-президент Украины Петр Порошенко. Закон обязывает украинское правительство реализовать курс на вступление в объединения, а президенту дает статус гаранта этого курса. Весной Порошенко говорил, что вступлению Украины в НАТО и ЕС мешают российские власти и бедность.

Представитель штаба Зеленского говорил, что он будет поддерживать курс вступления в объединения. Нынешний глава государства указывал, что Украина станет членом объединения только после проведения референдума. Для этого необходимо объяснить украинцам, что «альянс — это не страшно», пояснял Зеленский.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Владимир Зеленский, нато, Украина, Йенс Столтенберг
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