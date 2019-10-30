Зеленский предложил не называть жителей Донбасса «сепарами»

Называть всех проживающих на Донбассе людей вне зависимости от их политической позиции сепаратистами некорректно, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает украинский «24 канал».

По его словам, сейчас всех жителей Луганской и Донецкой областей, независимо от их отношения к властям непризнанных ЛНР и ДНР, называют «сепарами», а в официальных выступлениях уже стало нормой говорить «жители временно оккупированных территорий».

«И все меньше, вспоминая жителей Крыма и Донбасса, мы говорим «граждане Украины». Это неправильно», — заявил Зеленский.

Президент Украины также заявил, что считает неправильным, что упоминание жителей этих регионов связано только с войной. «Всем обществом нам следует глубоко вдохнуть, выдохнуть и поговорить спокойно. Благоразумно. Без лишних эмоций и лозунгов», — сказал он.

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