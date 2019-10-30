Путин оценил возможности Зеленского «справиться» с националистами

Президент России Владимир Путин затруднился спрогнозировать, «справится» ли его украинский коллега Владимир Зеленский с националистами в Донбассе, которые выступают против разведения сил. Такое заявление Путин сделал в Будапеште на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном, передает корреспондент РБК.

«Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними — мне сейчас трудно сказать», — сказал президент.

При этом российский лидер назвал вопрос разведения сил в Донбассе «не таким уж сложным», но отметил, что от него зависит урегулирование ситуации в регионе.

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