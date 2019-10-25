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Знакомые стрелка из Забайкальского края рассказали о нем

Знакомые солдата-срочника из Забайкальского края, который 25 октября застрелил восемь человек, считают, что Рамиль Шамсутдинов был неконфликтным и спокойным человеком, а трагическому происшествию могли предшествовать издевательства.

«Я помню как-то мы с ним начали небольшой конфликт, и он даже тогда мне сказал: «Ну все Коля, давай успокойся, пожмем руки и разойдемся». Про службу он говорил, что у него все хорошо, хотел оставаться по контракту, с дембелями тоже хорошо общался», — сообщил в беседе с РБК друг Шамсутдинова Николай.

Подруга Рамиля Яна назвала его очень спокойным и сделала предположение, что его довели. Другая знакомая Наталия предположила, что над ним могли издеваться. «Он не был странным или замкнутым — общался в компании, занимался спортом, мог за себя постоять, и проблем с девушками не было», — сказала она.

«По учебе я его видел последний раз, когда он в армию пошел, — я с ним не общался. Знаю, что он учился на судоводителя, морское дело изучал. Был одним из самых адекватных парней в группе, вообще неконфликтный», — рассказал РБК приятель Шамсутдинова по учебе в техникуме Евгений.

Общество
Минобороны назвало возможную причину расстрела военных в Забайкалье

Рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь сослуживцев, еще двое получили ранения. Стрельба произошла 25 октября в воинской части № 54160 в поселке Горном. В Минобороны сообщали, что, по предварительным данным, стрелок открыл огонь на почве нервного срыва из-за личных проблем, не связанных со службой. Шамсутдинов выжил, но был задержан.

Теги: стрелок, Забайкальский край, убийство
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