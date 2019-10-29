Сурков предложил «не терять темп» в урегулировании ситуации в Донбассе

Помощник президента России Владислав Сурков назвал «хорошей новостью» начавшееся разведение сил в Золотом и предложил «не терять темпа» в вопросе урегулировании ситуации в Донбассе, сообщает ТАСС.

«Будем надеяться, что на этот раз разведение все-таки состоится, и впредь не будет нарушено Украиной», — сказал Сурков.

В случае успеха с разводом войск в Золотом, по мнению Суркова, нужно «сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском». После этого, не «теряя темпа, начать подготовку к «нормандскому саммиту».

О разведении сил в Золотом и Петровском в начале октября в Минске договорились представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Это условие — ключевое для организации саммита в «нормандском формате» (с участием представителей Украины, России, Германии и Франции), целью которого является урегулирование ситуации на Донбассе. Первые попытки разведения сил и средств у разграничительной линии Украины, предпринятые в начале октября, успехом не увенчались.

29 октября МИД Украины заявил о начале разведения военных сил и средств в городе Золотое в Луганской области, информацию о начале процедуры подтвердили в самопровозглашенной ЛНР.