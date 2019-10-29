Зеленский поприветствовал начало разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал начало разведения сил сторон конфликта в Донбассе в районе города Золотое, передает ICTV.

«Прекрасно, прекрасно», — отреагировал Зеленский на подтверждение штаба объединенных сил о начале операции. Президент Украины добавил, что разведение происходит спокойно и на территории нет обстрелов. Зеркальный отвод войск Киев начал, поскольку миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали соблюдение семидневного режима тишины у Золотого, пояснил президент.

Ранее во вторник о начале разведения сил у Золотого сообщал министр иностранных дел и уполномоченный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Владислав Дейнего. Информацию также подтвердили в МИД Украины. Глава ведомства Вадим Пристайко сообщил, что разведение сил идет на территориях, которые были согласованы ранее на встрече контактной группы в Минске. Он добавил, что разведение сил также состоится в Петровском, если в Золотом будет соблюден режим прекращения огня.

В знак подтверждения начала операции представители Вооруженных сил Украины и Народной милиции ЛНР запустили сигнальные ракеты.