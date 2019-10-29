Шойгу объявил о завершении отвода курдских отрядов от границы с Турцией

Шойгу объявил о завершении отвода курдских отрядов от границы с Турцией

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о досрочном отводе вооруженных курдских отрядов из зоны безопасности на сирийско-турецкой границе. Об этом он сказал на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном, передает ТАСС.

«Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен», — заявил министр. По его словам, на эти территории зашли и сирийские пограничники и военная полиция России.

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