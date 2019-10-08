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«Дело 27 июля» ,  
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МВД назвало провокациями действия организаторов протестов в Москве
По словам представителя МВД, массовых беспорядков удалось избежать только благодаря четким и тактически грамотным действиям сотрудников полиции и Росгвардии
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Организаторы акций протеста, прошедших в столице в преддверии выборов в Московскую городскую думу, вели себя провокационно, заявил представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко.

«Можно безусловно утверждать, что мы наблюдали четко скоординированные действия так называемых мирных протестующих. Координация протеста осуществлялась посредством социальных сетей», — заявил Денисенко (цитата по ТАСС) на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

По словам представителя МВД, массовых беспорядков удалось избежать только благодаря четким и тактически грамотным действиям сотрудников полиции и Росгвардии.

«Не было допущено массовых беспорядков, повлекших тяжкие последствия для граждан и инфраструктуры нашего города», — заявил Денисенко (цитата по «РИА Новости»).

Акции в Москве из-за недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму проходили с середины июля. Часть из них, в частности митинги 27 июля и 3 августа, не была согласована и сопровождалась массовыми задержаниями. После несанкционированной акции 27 июля следователи завели уголовное дело о массовых беспорядках, а также дела о применении насилия к полицейским.

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30 сентября Главное управление МВД по Москве подало два иска, ответчиками по которым значатся Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов, Илья Яшин и Георгий Албуров.

8 октября «Коммерсантъ» сообщил, что в исках столичный главк МВД просит суд обязать ответчиков компенсировать ущерб, причиненный полиции в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий. Сумма первого иска составляет почти 8,5 млн руб., он подан по итогам несогласованной акции 27 июля. Сумма второго иска — 9,4 млн руб., подан из-за несанкционированной акции 3 августа.

Автор: Евгений Калюков
Теги: МВД
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