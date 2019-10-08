МВД назвало провокациями действия организаторов протестов в Москве

По словам представителя МВД, массовых беспорядков удалось избежать только благодаря четким и тактически грамотным действиям сотрудников полиции и Росгвардии

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Организаторы акций протеста, прошедших в столице в преддверии выборов в Московскую городскую думу, вели себя провокационно, заявил представитель Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Денисенко.

«Можно безусловно утверждать, что мы наблюдали четко скоординированные действия так называемых мирных протестующих. Координация протеста осуществлялась посредством социальных сетей», — заявил Денисенко (цитата по ТАСС) на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

По словам представителя МВД, массовых беспорядков удалось избежать только благодаря четким и тактически грамотным действиям сотрудников полиции и Росгвардии.

«Не было допущено массовых беспорядков, повлекших тяжкие последствия для граждан и инфраструктуры нашего города», — заявил Денисенко (цитата по «РИА Новости»).

Акции в Москве из-за недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму проходили с середины июля. Часть из них, в частности митинги 27 июля и 3 августа, не была согласована и сопровождалась массовыми задержаниями. После несанкционированной акции 27 июля следователи завели уголовное дело о массовых беспорядках, а также дела о применении насилия к полицейским.