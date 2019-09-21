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На протестах в Париже задержали более 60 «желтых жилетов»

В Париже в ходе протестов «желтых жилетов» полиция задержала 65 человек, говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

Ранее Le Figaro сообщала со ссылкой на городскую префектуру, что с утра сотни демонстрантов собрались в районе площади Мадлен и вокзала Сен-Лазар. Полиция разогнала их, применив в том числе слезоточивый газ.

Власти заявили, что опасаются возвращения в столицу насилия. Источник газеты в области безопасности заявил о риске «сближения» между «желтыми жилетами» и «черными блоками» [наиболее радикальное движение антиглобалистов].

Масштабные протесты «желтых жилетов» начались во Франции осенью 2018 года. Изначально участники акции требовали не повышать цены на бензин и налог на топливо. Позднее протестующие стали выступать за отставку президента Эмманюэля Макрона. Прошлая акция состоялась в Нанте 14 сентября. В ходе акции демонстранты громили витрины и устраивали стычки с сотрудниками полиции. Также правоохранители обнаружили в мусорном контейнере 22 «коктейля Молотова». Всего в ходе митинга были задержаны 30 человек.

Теги: Франция, протесты
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