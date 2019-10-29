Бутина прилетела в родной Барнаул

Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после освобождения из американской тюрьмы, прилетела в родной Барнаул. Ее встретили мама и бабушка, передает «РИА Новости».

Бутина вместе с отцом прилетела в город 05:11 (01:11 мск). До этого она несколько дней после возвращения в Россию провела в Москве. В аэропорту Барнаула девушку ждали родные, она поблагодарила всех встречающих ее и уехала.

Как сообщил ее отец Валерий Бутин, встреча на родине прошла очень быстро. «Мы счастливы, что дома, очень устали от такого внимания», — сказал он.

Бутину задержали в США в июле 2018 года, когда она находилась в стране по студенческой визе. Ее обвинили в работе иностранным агентом без лицензии и приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Позже ей сократили срок на десять дней. После освобождения из американской тюрьмы Бутину передали России. Она вернулась на родину 26 октября.

По прибытии в Москву она отметила, что «русские не сдаются», и поблагодарила всех за поддержку. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала ее возвращение завершением длившейся полтора года драмы. Сама Бутина призналась, что утратила иллюзии о США как о правовом государстве.