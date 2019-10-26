Вернувшаяся в Россию Бутина поблагодарила всех за поддержку

Мария Бутина, которая вернулась в Россию после того, как отбыла в американской тюрьме наказание и была депортирована из США, пообщалась с журналистами в аэропорту Шереметьево, передает корреспондент РБК.

Видео: Артем Афонский / РБК

«Ребята, я не сдалась только потому что я знала, что просто не имею права. Я однажды уже говорила об этом в одном их моих видео. Знаете, русские не сдаются», — заявила она.

Бутина поблагодарила МИД, дипломатов и общественные организации за помощь и поддержку.

«Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал. Всем российским гражданам, которые помогали и писали мне письма, и помогали словом и делом, жертвовали деньги на мою защиту. Я безумно рада увидеть вас», — добавила россиянка.