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Захарова назвала возвращение Бутиной завершением шедшей 1,5 года драмы

Спустя полтора года завершается драма с осужденной в США россиянкой Марией Бутиной, которая 26 октября вернулась в Москву. Такой оценкой событий с корреспондентом РБК поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, американская сторона не смогла предъявить ничего, что бы указывало на виновность Бутиной. Представитель МИД напомнила, что россиянке грозил огромный срок, и она провела в одиночной камере более 100 дней.

Видео: Корреспондент РБК Артем Афонский

«Представить себе, что это возможно в Штатах в XXI веке, сложно», — заключила она.

Освобождение Марии Бутиной и ее возвращение в Россию стало возможным благодаря усилию огромного числа людей, подчеркнула представитель МИДа. Захарова отметила работу посольства в Вашингтоне, МИДа России, Госдумы, общественных организаций, гражданского общества, журналистов.

Большое число людей и организаций помогало семье россиянки собирать деньги на адвокатов, добавила Захарова. 

Самолет «Аэрофлота» из Майами с Марией Бутиной на борту сел в Шереметьево 26 октября. 

В июле 2018 года Бутину задержали в США по обвинению в работе иностранным агентом. Суд приговорил россиянку к 18 месяцам тюрьмы. Позже она пошла на сделку со следствием, что привело к сокращению срока.

Теги: Мария Захарова, возвращение, Россия, новости РБК
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