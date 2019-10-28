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Акции «Яндекса» выросли более чем на 4% на бирже NASDAQ
Яндекс YNDX ₽2 118,4 +2,64% Купить

Цена акций «Яндекса» выросла более чем на 4% на американской бирже NASDAQ, следует из данных сайта биржи.

По данным на 22:10 мск, рост составил 4,25%. Цена за одну обыкновенную акцию составила $33,64. Торги на NASDAQ еще не завершились. На предыдущем закрытии торгов цена составляла $32,27.

На Мосбирже, где торги уже закончились, стоимость акций «Яндекса» выросла на 2,64% до 2118,4 руб. Максимальная цена за день составила 2 149,2 руб.

Бизнес
Акции «Яндекса» выросли после отзыва кабмина на закон о значимых сайтах

11 октября акции компании упали на бирже NASDAQ более чем на 16% на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах. Поправки, которые внесли в Госдуму еще в июле, предусматривают ограничение доли иностранных компаний и физлиц в подобных ресурсах до 20%.

21 октября акции «Яндекса» выросли на 11%. Котировки изменились на фоне сообщений об отзыве правительства на законопроект. РБК писал, что кабмин предложил увеличить допустимое иностранное участие в значимых ресурсах до 50% минус одна акция.

Теги: «Яндекс», акции, NASDAQ
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