Акции «Яндекса» выросли более чем на 4% на бирже NASDAQ

Акции «Яндекса» выросли более чем на 4% на бирже NASDAQ

Цена акций «Яндекса» выросла более чем на 4% на американской бирже NASDAQ, следует из данных сайта биржи.

По данным на 22:10 мск, рост составил 4,25%. Цена за одну обыкновенную акцию составила $33,64. Торги на NASDAQ еще не завершились. На предыдущем закрытии торгов цена составляла $32,27.

На Мосбирже, где торги уже закончились, стоимость акций «Яндекса» выросла на 2,64% до 2118,4 руб. Максимальная цена за день составила 2 149,2 руб.

11 октября акции компании упали на бирже NASDAQ более чем на 16% на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах. Поправки, которые внесли в Госдуму еще в июле, предусматривают ограничение доли иностранных компаний и физлиц в подобных ресурсах до 20%.