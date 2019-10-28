Посол России объяснил применение США «жестких мер» в отношении Бутиной

Посол России в США Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» сообщил, что если бы отбывшая наказание в США Мария Бутина не была россиянкой, против нее не приняли бы столь жестких мер.

«Осуждать за то, что человек хочет наладить российско-американские отношения, отношения между людьми — что здесь плохого», — сказал Антонов в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

26 октября самолет с Бутиной приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Россиянка, вернувшись после освобождения из американской тюрьмы, заявила, что утратила иллюзии о США как о правовом государстве.

Бутину задержали в США в июле 2018 года по обвинению в работе иноагентом. Суд приговорил ее к 18 месяцем заключения, однако позже она пошла на сделку со следствием и срок был сокращен. После отбытия наказания она была депортирована в Россию.

