Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 64 (+0,14) Quote, 25 окт, 13:41
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 71,12 (-0,02) Quote, 25 окт, 13:41
Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 09:36 В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком Общество, 09:33 Читинский суд арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата в Забайкалье Общество, 09:28 Роскачество дало советы по выбору тыквы Общество, 09:22 Китай обошел Россию на Всемирных военных играх Общество, 09:09 Утомленные солнцем: как строителям США помешал новый закон — Bloomberg Pro, 09:08 Тедеско назвал главную сложность в работе со «Спартаком» Спорт, 09:05 Что делать, если работа с документами отнимает кучу времени. Карточки РБК и Xerox, 09:03 Посол России объяснил применение США «жестких мер» в отношении Бутиной Политика, 08:55 Орешкин поддержал  высокоскоростной мегапроект РЖД за ₽2,3 трлн Бизнес, 08:43 Экоремонт: нюансы, выбор материалов и примеры Недвижимость, 08:37 Посудомойка со свайпом: какую умную технику вы готовы использовать РБК и Electrolux, 08:36 СМИ узнали о возможных сбоях в телевещании из-за долгов «Первого канала» Технологии и медиа, 08:34 Большинство российских семей заявили о незнании о положенных им льготах Общество, 08:28
Политика ,  
0 
Посол России объяснил применение США «жестких мер» в отношении Бутиной

Посол России в США Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» сообщил, что если бы отбывшая наказание в США Мария Бутина не была россиянкой, против нее не приняли бы столь жестких мер.

«Осуждать за то, что человек хочет наладить российско-американские отношения, отношения между людьми — что здесь плохого», — сказал Антонов в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Общество
Бутина заявила об исчезновении иллюзий о США как о правовом государстве

26 октября самолет с Бутиной приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Россиянка, вернувшись после освобождения из американской тюрьмы, заявила, что утратила иллюзии о США как о правовом государстве.

Бутину задержали в США в июле 2018 года по обвинению в работе иноагентом. Суд приговорил ее к 18 месяцем заключения, однако позже она пошла на сделку со следствием и срок был сокращен. После отбытия наказания она была депортирована в Россию.
 

Теги: посол России в США, Россияне, посол
Материалы по теме
Мария Бутина вернулась в Россию
Общество
Кто такая Мария Бутина и почему ей грозит тюремное заключение в США
Политика
Мария Бутина признала в американском суде свою вину
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter