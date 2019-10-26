Глава Крыма заявил об отсутствии тем для разговора с Зеленским

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии тем для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Нам обсуждать нечего, если они хотят признать Крым российским, пожалуйста, по этому поводу встретиться можно», — заявил Аксенов в разговоре с РБК.

Он отметил, что «вопросы встречи с президентом Украины — это исключительная прерогатива нашего президента Владимира Владимировича Путина». По словам Аксенова, статус Крыма не нуждается в урегулировании, вопрос о нем «президент и крымчане закрыли в 2014 году».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует возобновить обсуждение вопроса о принадлежности Крыма на встрече в «нормандском формате». «Мы не можем пойти войной на Крым, я не готов терять наших людей. Первый приоритет — люди. Второй — территории. Я хочу в «нормандском формате» найти выход», — рассказал он в ходе пресс-конференции. Зеленский отметил, что в вопросе о возвращении Крыма в состав Украины необходимо думать о его жителях, добавив при этом, что «цивилизации там не было».

В четверг, 24 октября, спикер МИД Украины Катерина Зеленко заявила, что Киев готов к переговорам о возврате Крыма в любом формате. По ее словам, главной целью переговоров является восстановление на территории полуострова суверенитета Украины. Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила, что изменение принадлежности Крыма уже не обсуждается, поскольку полуостров вошел в состав России, пытаясь спастись от вооруженной украинской власти.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после того, как более 95% участников проведенного на полуострове референдума выступили за присоединение к России. В МИДе заявляли, что Москва не будет обсуждать тему принадлежности Крыма ни в рамках «нормандского формата», ни на каких-либо других площадках.