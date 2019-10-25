Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 63,86 (+0,06) Quote, 24 окт, 12:40
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 71,14 (+0,18) Quote, 24 окт, 12:40
Коллекторская служба признала хищение их сотрудником клиентских данных Финансы, 11:40 Поклонская ответила на предложение украинского МИДа по статусу Крыма Политика, 11:37 На рынке Киева взорвалась граната Общество, 11:34 Тонна гречки по цене смартфона. Почему стоимость крупы резко выросла Pro, 11:33 Как научить офисную технику делать работу за вас РБК и Xerox, 11:32 Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн Политика, 11:30 Плата за опыт: как бизнесмену монетизировать свои знания Pro, 11:19 Почему глава Twitter раскритиковал криптовалюту Facebook Крипто, 11:11 Патрушев обвинил зарубежные спецслужбы в поисках уязвимостей Рунета Общество, 11:05 В Тобольске задержали обстреливавших автобусы подростков Общество, 10:59 Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 10:58 Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников Общество, 10:52 МВД показало видео нападений бывшей кассирши на ювелирные магазины Общество, 10:40 СМИ узнали о проверке Росгвардии по стрельбе на Рочдельской улице Общество, 10:31
Политика ,  
0 
Поклонская ответила на предложение украинского МИДа по статусу Крыма

Крым перешел под контроль России, пытаясь себя защитить, и изменение его принадлежности сейчас уже не обсуждается. Об этом заявила РБК депутат Наталья Поклонская, комментируя заявление МИДа Украины о готовности к переговорам по статусу полуострова.

«Крымский референдум не обсуждается ни на каких форматах. Крымчане защитили себя в 2014 году от преступления международного характера захвативших на Украине власть вооруженным путем», — сказала она.

«Поэтому советую заняться делом нынешним украинским политикам и наладить в стране порядок, ну и восстановить нормальные, конструктивные отношения с нами с позиции уважения выбора крымчан», — добавила Поклонская.

Ранее спикер МИД Украины Катерина Зеленко заявила, что Киев готов к переговорам о возврате Крыма в любом формате. Главной целью этих переговоров она назвала восстановление суверенитета Украины над полуостровом.

Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Заявление украинского МИДа ранее уже комментировали в Совфеде. Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков посоветовал Киеву «вести работу со своим народом» и перейти к переговорам о признании Крыма российским.

Теги: Наталья Поклонская, Крым, Украина, новости РБК
Материалы по теме
В Совфеде посоветовали Киеву не морочить голову возвратом Крыма
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Политика
Глава новой церкви Украины доложил Помпео о «позорной ситуации» в Крыму
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter