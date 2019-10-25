Поклонская ответила на предложение украинского МИДа по статусу Крыма

Крым перешел под контроль России, пытаясь себя защитить, и изменение его принадлежности сейчас уже не обсуждается. Об этом заявила РБК депутат Наталья Поклонская, комментируя заявление МИДа Украины о готовности к переговорам по статусу полуострова.

«Крымский референдум не обсуждается ни на каких форматах. Крымчане защитили себя в 2014 году от преступления международного характера захвативших на Украине власть вооруженным путем», — сказала она.

«Поэтому советую заняться делом нынешним украинским политикам и наладить в стране порядок, ну и восстановить нормальные, конструктивные отношения с нами с позиции уважения выбора крымчан», — добавила Поклонская.

Ранее спикер МИД Украины Катерина Зеленко заявила, что Киев готов к переговорам о возврате Крыма в любом формате. Главной целью этих переговоров она назвала восстановление суверенитета Украины над полуостровом.