Представитель Бутиной сообщил о ее планах после возвращения в Россию

Представитель Бутиной сообщил о ее планах после возвращения в Россию

Возвращение осужденной в США за работу иностранным агентом россиянки Марии Бутиной на родину является несомненной победой. Такое мнение в беседе с РБК высказал представитель Марии Бутиной, правозащитник Александр Ионов.

«Победа то, что она смогла попасть на рейс и возвращается в Москву и сейчас мы ее с нетерпением ждем. Она воссоединится с семьей и сможет на родине вести полноценную жизнь», — заявил он.

Александр Ионов, правозащитник (Видео: Корреспондент РБК Артем Афонский)

Ионов предположил, что после возвращения в Россию Марии Бутиной придется работать, чтобы выплатить долг перед адвокатами.

Самолет «Аэрофлота» с Бутиной, выполнявший рейс из Майами, в субботу приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Встречать ее приехал отец.