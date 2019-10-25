В суде назвали полученную похитившим данные клиентов банков сумму

Сотрудник Национальной службы взыскания (НСВ) Антон Бутурлакин получил 40 тыс. руб. за похищенные данные клиентов Сбербанка. Об этом сообщил следователь в суде, передает «РИА Новости».

«Бутурлакин получил 40 тыс. руб. за передачу сведений о клиентах ПАО «Сбербанк» третьим лицам», — сообщил в Центральном районном суде Волгограда представитель следствия.

Накануне МВД сообщило о задержании сотрудника НСВ из Волгограда по подозрению в хищении данных клиентов Сбербанка. По предварительной информации ведомства, он действовал под псевдонимом «Антон 2131». Правоохранительные органы возбудили против него уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

Сбербанк заявлял, что планирует расторгнуть договор с коллекторской службой из-за нарушений условий договора и утратой доверия. Банк пообещал провести аудит систем защиты данных проблемных заемщиков.