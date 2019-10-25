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Политика ,  
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Глава ЦИК Украины заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе

Сейчас невозможно провести выборы на неподконтрольной Киеву территории в Донбассе, для этого Верховная рада должна принять специальный закон, заявил новый руководитель украинского Центризбиркома Олег Диденко в интервью журналу «Фокус».

По его словам, выборы в Донбассе сейчас провести невозможно — для начала нужно «обеспечить безопасность» территорий. «Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооруженные формирования с этой территории нужно вывести», — заявил Диденко. Он напомнил, что сейчас в стране действует закон, запрещающий проведение выборов на временно оккупированных территориях. «Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон», — сказал Диденко, отметив, что это должна сделать Верховная рада.

16 октября после трех неудачных попыток установить перемирие на Донбассе и добиться разведения военных сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие нового закона об особом статусе территорий может состояться только после достижения договоренности о путях прекращения войны. Достигнуть их он предложил на встрече в «нормандском формате». По словам Зеленского, «Украина выполнила свою часть для возобновления работы «нормандской четверки», и Киев рассчитывает на проведение встречи «в ближайшее время, ведь все преграды устранены».

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В Кремле, в свою очередь, заявили, что не видят, чтобы Киев предпринимал необходимые для проведения саммита в «нормандском формате» шаги. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил несоблюдение договоренностей по разведению сил и противоречивое отношение украинской власти к «формуле Штайнмайера».

Теги: Донбасс, Украина, выборы
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