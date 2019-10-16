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Политика ,  
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Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»
По словам президента Украины, внедрению «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса должны предшествовать встреча в «нормандском формате» и достижение договоренности о прекращении войны
Владимир Зеленский (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера». По его словам, принятие нового закона об особом статусе Донбасса на основе «формулы» может произойти лишь после достижения договоренности о путях прекращения войны.

«Если мы встретимся в «нормандском формате», если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, и если все стороны, и российская сторона хотят прекратить эту страшную трагедию и эту войну. Если мы про это договоримся, мы будем говорить про имплементацию формулы Штайнмайера в закон про особый статус», — заявил Зеленский на прошедшем в Риге брифинге с участием президента Латвии Эгилса Левитса (трансляция брифинга велась на странице офиса президента Украины в сети Facebook).

Зеленский отметил, что началу обсуждения нового закона в Верховной раде должны предшествовать такие шаги, как прекращение огня в районе соприкосновения сил Украины и непризнанных ДНР и ЛНР, а также обмен пленными.

«Первый шаг сделан», — сказал Зеленский, напомнив о возвращении на Украину задержанных ранее российскими пограничниками моряков.

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Зеленский подчеркнул, что закон об особом статусе Донбасса будет обсуждаться в Верховной раде Украины, но пока что рано говорить об этом. «Второй шаг — разведение сил. Если будут семь дней тишины, если мы все будет готовы к отведению, не только наша сторона, тогда будут следующие шаги, которые мы готовы обсуждать», — пояснил президент Украины.

10 октября во время пресс-марафона Зеленский говорил, что разведение сил в районе Петровского и Золотого в Луганской области произойдет только в случае семидневного соблюдения тишины и только сразу в двух этих населенных пунктах, а не по отдельности.

«Нет такого, что сначала Золотое, а потом Петровское или наоборот. Мы говорили про Золотое и Петровское. Потому и не разводим, потому что в Золотом была стрельба. Вот и все», — сказал тогда Зеленский.

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Новый митинг в Киеве против «формулы Штайнмайера». Фоторепортаж

«Формула Штайнмайера» носит название ее автора, действующего президента Германии, прежде — главы МИДа Франка-Вальтера Штайнмайера. Формула предусматривает, что в непризнанных республиках пройдут местные выборы, причем до голосования закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и признания их честными со стороны ОБСЕ закон обретет окончательную юридическую силу.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Зеленский, Украина
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