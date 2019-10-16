Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»

По словам президента Украины, внедрению «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса должны предшествовать встреча в «нормандском формате» и достижение договоренности о прекращении войны

Владимир Зеленский (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера». По его словам, принятие нового закона об особом статусе Донбасса на основе «формулы» может произойти лишь после достижения договоренности о путях прекращения войны.

«Если мы встретимся в «нормандском формате», если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, и если все стороны, и российская сторона хотят прекратить эту страшную трагедию и эту войну. Если мы про это договоримся, мы будем говорить про имплементацию формулы Штайнмайера в закон про особый статус», — заявил Зеленский на прошедшем в Риге брифинге с участием президента Латвии Эгилса Левитса (трансляция брифинга велась на странице офиса президента Украины в сети Facebook).

Зеленский отметил, что началу обсуждения нового закона в Верховной раде должны предшествовать такие шаги, как прекращение огня в районе соприкосновения сил Украины и непризнанных ДНР и ЛНР, а также обмен пленными.

«Первый шаг сделан», — сказал Зеленский, напомнив о возвращении на Украину задержанных ранее российскими пограничниками моряков.