В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали несколько тысяч человек

В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировали несколько тысяч человек

Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали несколько тысяч человек. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации, опубликованной в Twitter управления лесного хозяйства и пожарной охраны штата (Cal Fire), в Калифорнии зарегистрированы несколько пожаров, проводится эвакуация населения штата. По данным местного издания Deadline, обязательная эвакуация должна затронуть от 40 до 50 тыс. жителей штата.

Как сообщает ABC News, пожары стремительно распространяются за счет сухого воздуха, сильных порывов ветра и высокой температуры. По данным телеканала, более 190 тысяч жителей Калифорнии остались без электричества из-за мер предосторожности, предпринятых компаниями.

В июне Cal Fire назвало причиной прошлогодних пожаров в штате искру из-под молота или осколок раскаленного металла. Пожар начался в Калифорнии в июле 2018 года, общая площадь возгорания составила 459 тыс. акров (более 185 тыс. га). Губернатор штата Джерри Браун ввел в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации, в результате пожара погибли три человека.