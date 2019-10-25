Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж

Пожары продолжаются в Калифорнии с начала октября

Данных о пострадавших пока не поступало

В городе Санта-Кларита, расположенном к северу от Лос-Анджелеса, в тушении пожара задействованы до 500 пожарных, четыре вертолета и четыре противопожарных самолета