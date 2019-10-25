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Общество ,  
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Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж
Лесные пожары в Калифорнии заставили десятки тысяч человек покинуть свои дома. Их площадь уже превысила более 2 тыс. га. Под угрозой уничтожения оказались и дома знаменитостей: актеров Бена Аффлека и Мэтта Деймона, баскетболиста Коби Брайанта и других. Последствия пожаров — в фоторепортаже РБК
Округ Сонома
(Фото: Noah Berger / AP)
Пожары продолжаются в Калифорнии с начала октября
Город Санта-Кларита
(Фото: Marcio Jose Sanchez / AP)
Издание Deadline сообщает​ об эвакуации как минимум 40 тыс. местных жителей по состоянию на 25 октября. Ранее власти уже вывезли около 100 тыс. человек
Город Санта-Кларита
(Фото: Christian Monterrosa / AP)

Пожар распространился​ на площадь в 2 тыс. га

Район Каньон Кантри города Санта-Кларита
(Фото: Gene Blevins / Reuters)
Самый крупный пожар получил название ​Tick («Клещ»)
Фото: Peter Dasilva / EPA / ТАСС
Его быстрому распространению способствует сильный ветер. Согласно данным​ Национальной метеорологической службы, он не утихнет до выходных
Район Каньон Кантри города Санта-Кларита
(Фото: Gene Blevins / Reuters)
Данных о пострадавших пока не поступало
Фото: Zuma / ТАСС
Местные власти заявили, что очагов пожара несколько
Город Санта-Кларита
(Фото: Etienne Laurent / EPA / ТАСС)
В городе Санта-Кларита, расположенном к северу от Лос-Анджелеса, в тушении пожара задействованы до 500 пожарных, четыре вертолета и четыре противопожарных самолета
Округ Сонома
(Фото: Noah Berger / AP)
В округе Сонома пожар уничтожил​ 49 домов
Округ Сонома
(Фото: Noah Berger / AP)
В этом же округе много виноградников. Пока огонь не затронул​ их
Теги: мультимедиа, Калифорния, пожар
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