Общество , 25 окт, 12:33
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Лесные пожары в Калифорнии. Фоторепортаж
Лесные пожары в Калифорнии заставили десятки тысяч человек покинуть свои дома. Их площадь уже превысила более 2 тыс. га. Под угрозой уничтожения оказались и дома знаменитостей: актеров Бена Аффлека и Мэтта Деймона, баскетболиста Коби Брайанта и других. Последствия пожаров — в фоторепортаже РБК
Пожары продолжаются в Калифорнии с начала октября
Издание Deadline сообщает об эвакуации как минимум 40 тыс. местных жителей по состоянию на 25 октября. Ранее власти уже вывезли около 100 тыс. человек
Пожар распространился на площадь в 2 тыс. га
Самый крупный пожар получил название Tick («Клещ»)
Его быстрому распространению способствует сильный ветер. Согласно данным Национальной метеорологической службы, он не утихнет до выходных
Данных о пострадавших пока не поступало
Местные власти заявили, что очагов пожара несколько
В городе Санта-Кларита, расположенном к северу от Лос-Анджелеса, в тушении пожара задействованы до 500 пожарных, четыре вертолета и четыре противопожарных самолета
В округе Сонома пожар уничтожил 49 домов
В этом же округе много виноградников. Пока огонь не затронул их