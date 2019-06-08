В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров

Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла. Об этом сообщает CNN со ссылкой на управление лесного хозяйства и пожарной охраны (CAL FIRE) штата.

«После тщательного расследования CAL FIRE определил, что пожар был вызван искрой или горячим металлическим фрагментом, который приземлился на восприимчивый горючий слой», — приводит телеканал заявление управления.

В CAL FIRE добавили, что пожар начался в июле 2018 года. Общая площадь пожара составила более 459 тыс. акров (более 185 тыс. га). В результате пять человек погибли.

Тогда губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел режим чрезвычайного положения в штате. Впоследствии президент США Дональд Трамп также объявил чрезвычайное положение. Пожар уничтожил более 500 зданий. В его тушении принимали участие более 10 тыс. пожарных.