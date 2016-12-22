В Калифорнии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел режим чрезвычайного положения из-за лесных пожаров, сообщает NBC. Данное решение он объяснил тем, что возгорание представляет крайнюю опасность для людей.

Один человек погиб. Около 300 строений были уничтожены огнем.

Пожар вспыхнул на границе Калифорнии и Орегона в четверг, 5 июля, огонь быстро распространился по территории штата. Отмечается, что это один из десятков пожаров, возникших на западе США, спровоцированных жарой и порывистым ветром. Отмечается, что такая погода сохранится в выходные.

Также лесные пожары бушуют на территории Лос-Анджелеса, Юты и других штатов.

В декабре 2017 года на территории Калифорнии были выявлены шесть очагов лесных пожаров, из-за которых свои дома пришлось покинуть 90 тыс. жителей. Огонь уничтожил около 800 зданий. В результате возгорания погибли не менее двух человек.

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