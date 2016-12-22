Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до пяти

Число погибших в пожарах в Калифорнии выросло до пяти человек, заявили их члены семей. Об этом сообщает Associated Press.

Новыми жертвами стихии стали три человека, ранее числившихся пропавшими без вести на севере Калифорнии. Это два ребенка — пятилетняя девочка и четырехлетний мальчик — и 70-летняя бабушка одной из жительниц штата. Они погибли в огне в районе города Реддинг.

Как сообщает Reuters, по данным полиции пропавшими без вести числятся еще 20 человек.

Первыми жертвами пожаров в Калифорнии днем ранее стали борцы с огнем: пожарный и оператор бульдозера.

На данный момент огонь охватил территорию протяженностью в 100 км и площадью более 37 тыс. кв км. Предписание об эвакуации получили почти 37 тыс. человек. К борьбе с огнем мобилизованы около 10 тыс. пожарных, полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Губернатор штата Джерри Браун и президент США Дональд Трамп объявили режим ЧП в Калифорнии.