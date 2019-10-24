Суд арестовал подозреваемого по делу о перестрелке в Ростовской области

Суд арестовал подозреваемого по делу о перестрелке в Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал одного из подозреваемых в убийстве пяти человек при перестрелке на хуторе Чернозубов. В пресс-службе Ленинского райсуда РБК подтвердили арест Василия Дакишвили: «Удовлетворили ходатайство следствия, взяли его под стражу».

Дакишвили пробудет под стражей до 21 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Вечером 22 октября на хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области произошла перестрелка, в результате которой пять человек погибли, еще два получили ранения. По данным МВД, причиной столкновения стал конфликт из-за участка для выпаса скота. Как сообщил представитель главы Чеченской Республики в Ростовской области, перестрелке предшествовал конфликт двух чеченцев, связанный с судебным разбирательством.

По данным СМИ, в инциденте участвовали 14 человек. По факту гибели людей следователи завели уголовное дело по ч. 2. ст. 105 (убийство).