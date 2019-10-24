Акции «Сургутнефтегаза» продолжили аномальный рост второй день подряд

Акции «Сургутнефтегаза» продолжили аномальный рост второй день подряд

Бумаги «Сургутнефтегаза» второй день подряд обновляют максимум. По состоянию на 17 часов обыкновенные акции компании на Московской бирже выросли в цене на 4,26%, до 41,88 руб. за штуку

24 октября в течение дня стоимость ценных бумаг нефтяной компании поднималась до максимального значения 43,47 руб. при минимуме 40,00 руб.

Сегодня по состоянию на 17:10 с бумагами «Сургутнефтегаза» было совершено более 81,5 тыс. сделок, а объем торгов составил 10,82 млрд руб., что превысило аналогичный показатель «Газпрома» (8,07 млрд руб.) и Сбербанка (6,70 млрд руб.). Капитализация компании составила чуть более 1,5 трлн руб.

Акции «Сургутнефтегаза» показали аномальный рост при отсутствии корпоративных новостей 23 октября, побив рекорд за последние 13 лет.

Аналитики отмечали закольцованную структуру компании, которая хранила на депозитах почти 3 трлн руб. на конец первого квартала 2019 года.