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Western Digital $70 (+16,36%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
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Глава «Сургутнефтегаза» связал скачок акций компании со спекулянтами
В последние дни акции нефтяной компании резко подскочили на бирже, рост достигал более 20%. Аналитики связывали это с тем, что «Сургутнефтегаз» учредил «дочку», которая занимается вложениями в ценные бумаги и управлением ими
Сургутнефтегаз SNGS ₽34,27 -3,19% Купить
Владимир Богданов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Резкий рост акций «Сургутнефтегаза» в последние дни был спровоцирован действиями спекулянтов на бирже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу нефтяной компании Владимира Богданова.

Аналитики обращали внимание, что котировки взлетели после того, как компания зарегистрировала новую «дочку» — ООО «Рион». В качестве видов деятельности «Риона» указаны вложение в ценные бумаги и управление ими. Согласно данным СПАРК, такая компания действительно была учреждена «Сургутнефтегазом» 28 августа. Уставной капитал «дочки» — 10 млн руб. Гендиректором значится первый заместитель главного бухгалтера — начальника управления ведения бухгалтерского учета и отчетности «Сургутнефтегаза» Павел Шевелев.

Богданов, отвечая на вопрос, была ли создана эта компания для инвестиций в ценные бумаги «Сургутнефтегаза», сказал, что это домысел.

«Многие компании сейчас создают [такие] дочерние общества. Это домыслы тех, кто хочет избавиться от акций, продать подороже. <...> У нас есть дочерние предприятия, где надо тоже управлять. И другие финансовые активы, которые мы имеем, надо более грамотно ими управлять», — пояснил он.

После такого комментария акции «Сургутнефтегаза» на Московской бирже начали резко снижаться: если на открытии торгов 5 сентября они торговались по 35,47 руб. за одну ценную бумагу, то по состоянию на 10:45 мск упали до 33,29 руб. (падение на 6,3%). Позже акции снова начали дорожать и по состоянию на 13:36 мск торговались по 35,1 руб.

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Акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 20%

Двумя днями ранее, 3 сентября, акции компании взлетели более чем на 20%. На пике стоимость бумаг достигала 37,29 руб. за штуку. В результате увеличилась и капитализация «Сургутнефтегаза» — до 1,611 трлн руб. с учетом привилегированных акций.

В разговоре с РБК аналитики отметили, что ООО «Рион», вероятно, будет инвестировать средства, накопившиеся на счетах и депозитах «Сургутнефтегаза» (более 3 трлн руб.). Старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко указал, что «Сургутнефтегаз» остается самой закрытой с информационной точки зрения крупной нефтяной компанией, поэтому выяснить, с какой именно целью создавалась «дочка», пока не удалось.

Автор: Анна Трунина
Теги: «Сургутнефтегаз», Московская биржа, Обыкновенные акции, ценные бумаги
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